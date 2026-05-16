英足杯│哥迪奥拿粉碎离队传言 指与曼城还有一年合约：「非最后一次到温布莱」

今晚英格兰足总杯决赛曼城将决战车路士，上演双蓝争冠的好戏。曼城领队哥迪奥拿周五出席赛前记者会，被问到是否最后一次以蓝月主帅身份到访温布莱球场时，他直言不是最后一次，因自己还有一年合约。外界之前盛传哥帅或在今夏离队，他本人亦一直没有明确答复，如今终于确认不会离队，来季继续留队。(Now651台今晚10:00直播)

哥迪奥拿表示还有一年合约

哥迪奥拿于2016年入主曼城，至今刚好10年。今季一直传出这名西班牙籍教头或会在球季完结后离队，蓝月已准备好接班计划，他本人多次受访亦没有给予明确答复。然而哥帅周五出席英足杯决赛的赛前记者会时，有记者问他最后一次以曼城主帅身份访问温布莱球场，会否感到难过时，他回答：「不会，不会。我还有1年合约。」哥迪奥拿首次明确表态，今夏不会离开曼城，将会展开自己于蓝月第11个球季。

击败车路士将取得蓝月第20冠

而哥迪奥拿成为曼城主帅后，已领军赢得19个冠军，如果今场击败车路士刚好收录第20冠，他矢言10年取得这成就不算差：「如果计算社区盾，10年拿到19冠，不算差。如果可以取得第20冠，就更加好。」曼城踢完今场后，就算将专注力放回英超，周二就会对般尼茅夫，赢波才能继续追缠榜首的阿仙奴，哥帅指就算赢波都不可以庆祝，要立即回家应付对般尼茅夫一仗，这就是现今赛程的残酷。