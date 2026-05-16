英超│阿素迪沙斯回忆车路士时被踢出一队情况 十足大逃杀每日有人「走」

阿素迪沙斯(Axel Disasi)在冬季转会窗以借用身份加盟韦斯咸，结束在车路士被踢出一队无波可踢的困境。此子近日回忆起上半季于蓝狮时的黑暗岁月，直言当时有很多队友都被踢出大军，最初他们多人一起在体制外操练，之后逐个离开，越来越少人，他指过程十足大逃杀，每日都有人「走」。

炸弹小组最初近10人

车路士去年夏天疯狂引援，出现人满之患，球队逐将部份冗员踢出大军，不可与一队共事和操练，只能在其他的时间练习，这个被称为炸弹小组的群组，最初近10人，包括阿素迪沙斯、史达宁、大卫科芬拿、祖奥菲历斯、芝维尔、乌高祖克胡、布查和连拿度域加等。

阿素迪沙斯指炸弹小组的情况，好像大逃杀一样。法新社

阿素迪沙斯指炸弹小组的情况，好像大逃杀一样。法新社

迪沙斯指炸弹小组每日都有人走，越来越少人。法新社

每日有人走 似足大逃杀

阿素迪沙斯回忆当时的情况，指十足大逃杀般，每日都有人走，突然唔见人：「这个炸弹之组的制度，最初很多人。本身有我和史达事，之后加入祖奥菲历斯、乌高祖克胡、连拿度域加和芝维尔等，我们一起训练。第二日会有人跑过来问『他去了那里？哦，他已经找到球队了﹗』最后只有我和史达宁，我俩就继续操练。这很像大逃杀般，每日都有人走。」这名法国中坚续指，最初加入「炸弹小组」很迷网，会自我怀疑，是否自己做得不好，而且没有比赛和训练的目标，有时会迟起床，饮食习惯亦差。

迪沙斯最终于升季转会窗离开蓝狮，借用至韦斯咸；史达宁亦以借用身份加盟飞燕诺。

阿素迪沙斯于1月离开车路士，借用至韦斯咸。法新社

阿素迪沙斯于1月离开车路士，借用至韦斯咸。法新社

阿素迪沙斯于韦斯咸重生，有稳定上阵时间。法新社

阿素迪沙斯于韦斯咸重生，有稳定上阵时间。法新社