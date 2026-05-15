英超│艾摩廉阻卡斯米路留曼联？ 传卡域克早上任会踢多一年

曼联中场卡斯米路最近再次重申，今季约满后肯定离队，不会改变决定。然而英国《太阳报》引述知情人士的消息，如果看守主教练卡域克早点上任，卡斯米路就会留队多一年，皆因他在卡帅接手后得到更多保护，可以保持最佳的身体状态。

卡斯米路认为卡域克早上任 会留队多一年

消息人士向《太阳报》透露，卡斯米路认为自己在曼联的日子，本应可以延长多一年，到明年夏天才终止。这位知情人士表示：「卡斯米路向我说，他应该可以为曼联踢多一年，因为卡域克采取了一些措施，确保他保持最佳的身体状态。」

在卡域克麾下有9场踢足全场

在鲁宾艾摩廉仍在任时，曼联踢3421阵式，卡斯米路作为双中场之一要兼顾更多工作，活动范围较大，在其麾下踢了18轮英超，仅4场踢足全场；相反卡域克采用4231阵式，中场由2人变3人，卡斯米路身边还有活力十足的明奈，其场上工作量大减，14场联赛有9仗踢足全场，包括目前连续4轮都上阵90分钟。