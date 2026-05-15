西甲│传巴塞隆拿下周与车路士倾谈祖奥柏度转会 转会费约1亿欧罗

巴西媒体《环球体育》周四报导，西甲巴塞隆拿以于下周与车路士进行正式会面，商谈后者前锋祖奥柏度的转会事宜。双方只是初步接触，消息指如果交易成事，基本转会费连同浮动条款将会达到1亿欧罗。

巴塞相中祖奥柏度取代罗拔仔

巴塞隆拿前锋罗拔利云度夫斯基今夏约满，他正与沙特阿拉伯豪门希拉尔洽谈，成事机会极高，球会正寻找锋线接班人。这支西甲豪门有两人目标，分别是马德里体育会的祖利安艾华利斯，以及车路士的祖奥柏度，当中对后者最感兴趣。

1亿欧罗转会费成最大障碍

《环球体育》报导，巴塞体育总监迪高希望在世界杯展开前开始谈判，下周就会和车路士方面进行会面，商讨签下这名巴西国脚的条款。巴塞认为他的技术特点，非常适合球队的传控体系，而且他只有24岁，还有巨大的成长空间。然而转会费成为最大障碍，鉴于车路士今季从白礼顿签下他花费7000万欧罗，蓝狮将会索价1亿欧罗，财力有限的巴塞难以负担。