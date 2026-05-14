西甲│巴塞隆拿封王后即送3分 不敌护级份子艾拉维斯 8至19位争护级

巴塞隆拿刚周末提早封王后，周三西甲快车「回馈社会」，作客0:1不敌护级份子艾拉维斯，终止联赛11场连胜走势。艾拉维斯得到巴塞「送赠」3分后，由18位升至15位，同时令到西甲积分榜中下游非常混乱，第8位的皇家苏斯达至19位的基罗纳，合共12支球队只相差5分，各队要为护级而战，避免与奥维多一同降落西乙。

巴塞在全场没有中目标攻门下输0:1，不敌艾拉维斯，终止联赛11连胜走势。路透社

巴塞无中目标攻门 「送赠」予艾拉维斯

刚周日巴塞于国家打吡主场2:0击败死敌皇家马德里，提早宣告卫冕西甲，余下3轮就成为例行公事。今场面对赛前排18位的艾维拉斯，巴塞「识做」轮换，在全场没有中目标攻门下输0:1，终止联赛11连胜走势。艾拉维斯得到巴塞「送赠」的3分，以40分升上第15位，压过同样累积39分的艾尔切、利云特、马略卡和基罗纳，走出降班区域抖气。

8至19位只差5分 12支争护级

今季西甲的护级形势非常混乱，来到第36轮，除了以29分敬陪末席的奥维多已笃定降班外，目前有多达12支球队仍然要为护级而战，8至19位之间只有5分差距，要到最后一轮才确定那两支球队陪伴奥维多降落西乙。现时44分的皇家苏斯达和毕尔包，赢多一场肯定护级；同录43分的西维尔及华历简奴压力未算大；42分的华伦西亚、爱斯戴奴及奥沙辛拿要关注形势，40和39分的5支球队压力最大。