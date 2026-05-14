英超│曼城赢波落后2分 继续向阿仙奴施压 哥迪奥拿：准备枪手随时失分

曼城在周三英超补赛主场3:0击败水晶宫后，与榜首阿仙奴同样战罢36轮，落后2分续居次席，继续向后者施压。蓝月领队哥迪奥拿指虽然他们失去争权主动权，但球队会做好自己本分，以备枪手在最后2轮万一失分，都可以把握机会升上榜首。

哥迪奥拿随时准备好阿仙奴失分。路透社

哥迪奥拿：准备枪手随时失分

完成这场补赛后，曼城和阿仙奴同样战罢36轮，前者以77分续排次席，落后枪手2分。阿仙奴余下2轮分别主场对般尼和作客水晶宫；曼城则造访般尼茅夫，煞科战地头对阿士东维拉。兵工厂全胜就肯定封王，但蓝月领队哥迪奥拿指他们要准备好枪手随时失分：「主动权不在我们手中，现在完全取决他们(阿仙奴)，如果他们最下最后2场，就甚么都不用说。然而我们要守住自己的位置，万一他们在其中一场未能取胜，就可以把握机会。」

得失球差曼城超越阿仙奴

曼城今场大胜3:0，取得争冠其中一个优势，就是得失球差。目前他们的得失球为正43球，比阿仙奴多1球，总入球数为75球，亦远胜枪手的68球。如果两队最终同分要计算得失球，蓝月已组取得优势。