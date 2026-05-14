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英超│卡斯米路伤瘉复操 周日对森林上演曼联主场告别战 直言有一事唔希望出现

足球世界
更新时间：07:30 2026-05-14 HKT
发布时间：07:30 2026-05-14 HKT

上轮英超因伤倦勤的卡斯米路(Casemiro)，周三已经复操参与曼联大军合练，周日英超主场对诺定咸森林料可披甲，上演其红魔生涯主场告别战。这名34岁巴西老将早前受访时指，已预想这个特别和美妙的时刻，但希望自己唔好喊，好好享受那一刻。

周三复操合练 料可披甲斗森林

卡斯米路今夏将会结束4年的曼联光景，现时只余下最后2场比赛，周日早场主场对诺定咸森林，以及下周日煞教战作客白礼顿。此子在上轮联赛作客0:0和新特兰时，因伤没有随队，幸好他已康复，并在周三参与球队合练，预计今场可以披甲，最后一次以红魔球员身份于奥脱福出场。

已预想主场告别战的场面

这名34岁巴西中场自2022年加盟曼联起，一直深受魔迷欢迎，他今季为球队于英超攻入9球，表现出色，球迷多次高唱「卡斯米路，再留一年」来挽留他，预计其告别战气氛将会更加炽热。此子矢言已预想到时的情景：「我真的很开心，特别是球迷对我的尊重，以及对我的厚爱。这会是漂亮和特别的刻，我希望可以好好享受，余生我都会是曼联的球迷。」

卡斯米路：到时唔想喊﹗

然而他指到时不想在球迷面前落泪：「我希望不会在告别战时哭起来，我的太太在球迷高呼我再留一年时，已忍不住落泪。」

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