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英冠升班附加赛│修咸顿淘汰米杜士堡入决赛 仍可能因间谍事件被褫夺资格

足球世界
更新时间：15:11 2026-05-13 HKT
发布时间：15:11 2026-05-13 HKT

周二英冠升班附加赛4强次回合，修咸顿主场对米杜士堡于法定时间赛和1:1，加时后赢2:1，以相同总比数胜出，晋身于温布莱球场举行的决赛。然而圣徒仍受到首回合赛前派分析员拍摄米堡训练情况的间谍门事件困扰，米杜士堡方面已要求将修咸顿踢出附加赛，主帅贺尔堡表示有信心做到。

修咸顿加时后赢2:1 将与侯城争入英超

双方首回合在米杜士堡主场赛和0:0，今场客军于5分钟就由拉利麦基尔先开纪录，但修咸顿的路斯史超活于完半场前扳平，双方最终在法定时间赛和1:1，需加时分胜负。圣徙中场舒亚查理斯于加时下半场攻入奠胜入球，主队赢2:1，两回合计以相同比数过关，将于5月23日在升班附加赛决赛与侯城争夺英超资格。

米堡教练称间谍门事件令他心碎

修咸顿在球场上击败米杜士堡，后者主帅贺尔堡祝贺其球员和球迷：「我要祝贺修咸顿的球员，他们表现出色。至于他们的球迷，亦没有参与间谍门事件，亦应该得到祝贺，我为他们感到高兴。」然而这名瑞典籍教头话峰一转，指圣徙在上周五首回合前派球队分析员拍摄他们训练的情况，是不可接受的行为，「我在闭路电视看到这样的行为，知道确实发生了，这让我心碎，以这种方式被剥夺决赛之资格，真的很心痛。」

米堡要求将修咸顿逐出附加赛

管理英冠赛事的英格兰足球联赛会(EFL)已就事件展开调查，并安排了听证会，米杜士堡要求赛会作出最严厉的体育处分，将修咸顿逐出附加赛，贺尔堡信心十足道，「这件事就让我们拭目以待吧﹗」

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