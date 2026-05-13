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英超│伊拉奥拿不在考虑之列 传卡域克非常接近坐正做曼联主帅

足球世界
更新时间：07:45 2026-05-13 HKT
发布时间：07:45 2026-05-13 HKT

英国《每日邮报》周二报导，曼联已将般尼茅夫教头伊拉奥拿排除在新帅候选名单外，目前只有看守教头卡域克是候选人，知情人士亦指后者非常接近坐正成为红魔正印教头，会方将于下周英超煞科日前通知球员们相关情况。

伊拉奥拿不在候选名单 卡域克呼声更高 

伊拉奥拿早前宣布今夏离开般尼茅夫后，一直有传他是曼联高层的心仪对象，他和看守主教练卡域克是球队新帅的热门人选。近日红魔开始面见候选人，《每日邮报》周一就爆料指，曼联已将伊拉奥拿排除于候选名单外，卡域克坐正的呼声进一步提升。知情人士续指红魔管理层虽未正式拍板，但卡域克已非常接近坐正获得一纸展约，其教练组成员贺兰特、活基治和庄尼伊云斯等，都会获得新约，继续成曼联打拼。

日英超煞科前向球员公布决定

而曼联下周日英超煞科日将仍客白礼顿，之后球员就解释放暑假，或参加世界杯，消息指红魔会在最后一轮前向球员宣布新帅的情况，相信球会到时已作出最后决定。

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