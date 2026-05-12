英超│阿仙奴公平竞技榜领放 最少黄牌无红牌踢法最干净 车路士、热刺纪律最差

英超尚余最后2轮比赛，争冠、欧联之争和最后一个降班席位仍未确定，但公平竞技奖几乎肯定由阿仙奴取得。枪手在本季英超只有49面黄牌，没有红牌，在公平竞技榜遥遥领先10分，是整个联赛踢法最干净的球队。纪律最差是车路士，36轮共有7张红牌；热刺则是纪律第二差的队伍。

英超公平竞技榜。网上图片

阿仙奴踢法最干净 最少黄牌无红牌

公平竞技榜的计算方法，是黄牌1分，直红5分，两黄一红就3分。本季英超仅3支球队没有红牌，分别是榜首阿仙奴、次席曼城和白礼顿，前者还要是整个联赛黄牌数目最少的球队，仅得49面，总分为49分高踞榜首，是全英超踢法最干净的球队。紧次是59分，共有3队，分别是利物浦、列斯联和阿士东维拉，曼城及诺定咸森林就以63分分别排第5和第6位。

车路士纪律最差 全季7面红牌

整个英超纪律最差的球队，是109分的车路士，他们共有80面黄牌、4面红牌、3次两黄一红；第2差是热刺，88黄、3红、1次两黄一红，共有106，两队亦是联赛中仅有2支超过100分的队伍。