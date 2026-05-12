Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│阿仙奴公平竞技榜领放 最少黄牌无红牌踢法最干净 车路士、热刺纪律最差

足球世界
更新时间：15:35 2026-05-12 HKT
发布时间：15:35 2026-05-12 HKT

英超尚余最后2轮比赛，争冠、欧联之争和最后一个降班席位仍未确定，但公平竞技奖几乎肯定由阿仙奴取得。枪手在本季英超只有49面黄牌，没有红牌，在公平竞技榜遥遥领先10分，是整个联赛踢法最干净的球队。纪律最差是车路士，36轮共有7张红牌；热刺则是纪律第二差的队伍。

英超公平竞技榜。网上图片
英超公平竞技榜。网上图片

阿仙奴踢法最干净 最少黄牌无红牌

公平竞技榜的计算方法，是黄牌1分，直红5分，两黄一红就3分。本季英超仅3支球队没有红牌，分别是榜首阿仙奴、次席曼城和白礼顿，前者还要是整个联赛黄牌数目最少的球队，仅得49面，总分为49分高踞榜首，是全英超踢法最干净的球队。紧次是59分，共有3队，分别是利物浦、列斯联和阿士东维拉，曼城及诺定咸森林就以63分分别排第5和第6位。

车路士纪律最差 全季7面红牌

整个英超纪律最差的球队，是109分的车路士，他们共有80面黄牌、4面红牌、3次两黄一红；第2差是热刺，88黄、3红、1次两黄一红，共有106，两队亦是联赛中仅有2支超过100分的队伍。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
李家鼎暴瘦终见转机 李泳豪夫妇悉心照料见曙光 邓兆尊寸爆大仔劝揾工 吴家乐拒评杨思琦
影视圈
4小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
2026-05-11 14:04 HKT
结业潮｜开业11年高峰期拥4间分店 美心集团旗下URBAN Café Commune 全线结业
社会
3小时前
子母®扎根香港营养教育十三载 以微小习惯成就下一代大健康
企业资讯
8小时前
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
港女北上剥牙变「含脓大细面」险窒息 漏夜返港急症留医保命叹：见过鬼怕黑｜Juicy叮
时事热话
6小时前
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
黎瑞恩豪门梦碎剖白失婚低谷 惊觉身边人「突然消失」：个打击好重手 做单亲妈历人情冷暖
影视圈
7小时前
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
私家侦探大爆捉奸故事 人夫带球拍密集式打羽毛球 凭一蛊惑招打到上大角咀酒店｜Juicy叮
时事热话
2026-05-11 13:18 HKT
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
港妈「磅厕纸」揭消耗极快真相掀议 网民惊觉买厕纸三大盲点：原来一直买错晒｜Juicy叮
时事热话
3小时前
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
电热水壶积满水垢难清洗？专家教4步天然去渍法 「免死力刷」零难度焕然一新
食用安全
7小时前
添好运首推点心放题！95岁泰斗监修怀旧系列 3小时任食经典猪油包/鹌鹑蛋烧卖/榄仁冰肉千层糕
饮食
23小时前