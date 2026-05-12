英超│曼联想买后备全能锋将 有意邀请韦碧克回巢

曼联提前锁定来季欧联资格后，已立即展开引援工作，据《曼彻斯特晚报》透露球会希望引入一位全能的后备锋将，作为轮换之用，在预算不多下相中了青训出身、目前效力白礼顿的韦碧克(Danny Welbeck)。若然成事，韦碧克将时隔12年回归红魔，他当年离队只有23岁。

曼联核卖走舒克斯再换人

《曼彻斯特晚报》周一报导，曼联正为夏天的球员卖买进行前期工作，其中一个目标是放走与球队格格不入的荷兰前锋约舒亚舒克斯，计划将他卖往意大利。而红魔开始寻找替代舒克斯的人选，鉴于今夏大部份转会资金用作引入中场和左闸，加上锋线正选结构不变，新锋将用作轮换补位，并在必要时出场为球会带来冲击。

相中韦碧克 踢法全能转会费低

曼联希望引入一位有经验的全能型锋将，目标人选正是前青训产品韦碧克。现年35岁的韦碧克，2008年提升上红魔一队，一直踢至2014年转投阿仙奴，如今于白礼顿已效力了6年。他今季为海鸥于英超出场35次，攻入13球，刷新个人单季联赛新高，红魔相中他越来越可爱，加上其身价仅400万欧罗，有意邀请他回归。

韦碧克是曼联的青训产品。法新社

韦碧克是曼联的青训产品。法新社

韦碧克于2014年离开曼联。法新社

韦碧克于2014年离开曼联。法新社