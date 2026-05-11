纽卡素在周日英超作客诺定咸森林，完场前被倒戈的艾利诺安达臣(Elliot Anderson)攻破大门，最终被逼和1:1，未能于联赛收录2连胜。客军主教练艾迪贺维矢言，被旧将安达臣破网真的很痛苦，直言非常后悔放走他，但当初因为英超盈利和可持续发展条例（PSR）而逼于无奈放人，没有其他方法。

诺定咸森林艾利诺安达臣攻破大门，最终逼和纽卡素1:1。路透社

被旧将艾利诺安达臣射破大门

今场纽卡素战至74分钟才由锋将哈维班尼斯打破僵局，可是他们未能将优势持续至完场，88分钟被倒戈的艾利诺安达臣禁区内窄角度左脚劲射破网，最终被逼和1:1，未能继今年1月中再次于英超收录连胜走势。新晋英格兰国脚中场安达臣是喜鹊的青训产品，2020年提升上一队后各赛事为球队上阵55次，逐渐成为主力，但纽卡素当时受制于英超的盈利和可持续发展条例，需要卖人得到收入才能通过规范，鉴于他是球队的青训球员，其转会费可以全数入帐，逐逼于无奈将他卖往森林，带来3500万镑的转会费。

艾迪贺维：这是我最不情愿的转会

纽卡素领队艾迪贺维直言被旧下部入球感到很伤心：「看到他这样对我们，真的很伤心。无法他之后去到那里，都一定拥有辉煌的职业生涯，见到他越成功，我们就越痛苦。」他指当日卖走安达臣时已知道这是一笔非常痛苦的转会，「由卖走他那一刻开始，我们就后悔了。但我们不得不这样做，因为别无选择，这可能是我做过最不情愿的转会，因为我们都知道他的实力。」