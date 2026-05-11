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英超│阿仙奴大卫拉耶又保清白身 今季第18次 网民：应该当选英格兰球员先生！

足球世界
更新时间：12:42 2026-05-11 HKT
发布时间：12:42 2026-05-11 HKT

阿仙奴门将大卫拉耶在周日英超作客1:0击败韦斯咸时成为主角，多得球证卡云拿推翻主队于补时阶段的入球，保持清白身。然而这名西班牙国门在球队先开纪录前，近距离救出铁锤帮中场马迪奥斯费南迪斯的单刀射门，成为赢波功臣，并且收录本季英超第18次零封，网民认为如果枪手最终赢得英超，他应该当选英格兰球员先生。

大卫拉耶近距离救出铁锤帮中场马迪奥斯费南迪斯的单刀射门，成为赢波功臣。法新社
大卫拉耶近距离救出铁锤帮中场马迪奥斯费南迪斯的单刀射门，成为赢波功臣。法新社

拉耶救出单刀成为关键

大卫拉耶今场力保不失虽然带点争议，但他在78分钟的单刀封阻就相当清脆利落，当时韦斯咸中场马迪奥斯费南迪斯与队友撞墙后获得单刀机会，并右脚射近柱，拉耶反应迅速成功封阻射门，正是他守住球门，枪手才能于5分钟后由锋将李安度杜沙特劲射破网一箭定江山。

阿仙奴门将大卫拉耶今季第18次零封有力争做球员先生。路透社
阿仙奴门将大卫拉耶今季第18次零封有力争做球员先生。路透社

今季第18次零封有力争做球员先生

30岁的拉耶在本季36场英超有18次零封，早前已确定取得金手套奖，连续3季获得这个殊荣。而他在这36场共有60次扑救，失了26球，扑救成功率为69.41%。有网民认为如果阿仙奴最终封王，拉耶就是头号功臣，值得成为英格兰球员先生。事实上由英格兰职业球员工会(PFA)颁发的球员先生奖项，由1973至74球季成立至今，仅得2位门将取得此殊荣，首位是1975至76球季热刺传奇柏真宁斯；第2位是1977至78球季诺定咸森林的施路顿，之后47年都由非门将取得。

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