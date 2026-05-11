英超｜拉耶出迎被阻判韦斯咸食诈糊 阿迪达：明显是犯规 判决要一致

被加利尼维利形容为「VAR史上最重要时刻」，出现在阿仙奴作客韦斯咸一役的第95分钟。球证经长时间翻看重播后，判韦斯咸门将柏保路因阻碍阿仙奴门将大卫拉耶在先，吹走哥林威尔逊的入球。阿仙奴领队阿迪达赞球证勇敢，至于韦斯咸的纽奴认为这些情况在今季亦有发生、兼且曾经判入球有效，「球证也不知道什么时候是犯规」。

球证睇17次重播

95分钟，当时落后0：1的韦斯咸获得角球机会，势成今场的最后一击下，连门将靴曼臣也压上前助攻。角球斩出后，门前多人向皮球争顶，混乱中皮球被解围出禁区顶，哥林威尔逊起脚射入。但2分35秒后，球证Chris Kavanagh收到VAR的提示往场边睇片。他足足看了17次重播，用了4分17秒后判定韦斯咸前锋柏保路侵犯拉耶在先，吹走韦斯咸的入球。阿仙奴最终取得争标宝贵的3分，韦斯咸则失落护级重要1分。

网民质疑判决双重标准

赛后大批网民随即翻出阿仙奴此前角球攻势、疑阻敌军门将出迎照判入球的案例，质疑判决双重标准。韦斯咸领队纽奴赛后有相似的质疑：「赛事以这个方式结束，我们都感到非常失望。你看，有球证和VAR，在过去有类似情况、但判决完全不同的例子，但我就此打著。由于近季有类似事件发生，球证也不知道何时是犯规，这会造成怀疑。」

纽奴：过去有类似情况 但判决不同

阿仙奴领队阿迪达则盛赞VAR及球证：「他们需要极大的勇气和胆识，主动介入给球证翻看事件的机会。在看清楚那个画面后，毫无疑问那是明确的犯规。他们的决定非常果断。这个动作本就应该如此处理。在我看来，情况非常清晰。规则就是规则，我们要求的是一致性。」