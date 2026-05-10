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英超｜曼联闷和新特兰 卡域克护航：作客取分属积极结果

足球世界
更新时间：07:37 2026-05-10 HKT
发布时间：07:37 2026-05-10 HKT

曼联在周六英超联赛中作客新特兰，双方苦战90分钟后以0：0握手言和。虽然曼联已提早锁定来季欧联资格，但领队卡域克（Michael Carrick）若想在今夏转正，余下赛事的表现依旧关键。面对球队全场进攻乏力的批评，卡域克赛后极力为球员护航，强调和局是可以接受的结果。

卡域克在赛后记者会上直言，新特兰的主场向来不易应付：「这里是很难踢的球场，他们本赛季的主场纪录非常出色。我们能够取得1分并保持清白之身，始终是好事。今季我们攻入了许多入球，今天只是其中一场无法破门的赛事，这是相当体面的得分，况且我们在末段几乎能绝杀对手。」

曼联作客新特兰表现令人失望。法新社
曼联作客新特兰表现令人失望。法新社
卡域克赛后安慰队长般奴费南迪斯。法新社
卡域克赛后安慰队长般奴费南迪斯。法新社
卡域克满意红魔今场发挥。法新社
卡域克满意红魔今场发挥。法新社

强调球员态度良好 拒绝陷入负面情绪

对于球队本场作出的阵容轮换及表现，卡域克持正面态度：「这只是一场比赛，而且正处于球季的这个阶段。我们之前做了很多出色的工作，今天也有一些调整。我认为球员的态度非常好。从取得1分的角度来看，这是积极的结果。我们并没预期今天会是完美的比赛，现实就是如此。这不是我们需要过度思考的事情，也很难从中找到负面评价。」

卡域克亦赞扬了球队的凝聚力：「作为一个整体，我们或许可以做得更好，但我们很清楚球员的实力。每个人都贡献良多，我对今天球员之间的联系、沟通以及为彼此努力的意愿感到非常满意。」

曼联接下来将回归奥脱福迎战诺定咸森林，迎接本赛季最后一场主场赛事。卡域克表示：「这星期我们付出了所有，我们会全力准备本季最后一场主场比赛。我很期待那一场战事。以强势表现完成赛季非常重要，我认为今天对我们来说是积极的表现。」迎战森林后，曼联将于煞科日作客白礼顿。

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