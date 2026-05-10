英超｜利物浦主场遭车路士逼和　史洛特解释换走新星原因

利物浦在周六英超大战中，主场与车路士赛和1：1。赛后晏菲路球场响起阵阵嘘声，领队史洛特（Arne Slot）与入球功臣赖恩格云贝治（Ryan Gravenberch）对此均表示失望，并就换走表现突出的新星安古莫夏（Rio Ngumoha）一事解释。

「安古莫夏肌肉出现问题」

利物浦本场开局强劲，凭格云贝治的入球领先，但随后因防守死球失误被逼和。当史洛特在下半场决定换走17岁小将安古莫夏时，主场球迷表示强烈不满。史洛特对此回应：「我很理解球迷的反应，安古莫夏是非常出色的球员，但当时他的肌肉出现问题，他自己也不确定能否继续比赛。身为领队，我必须作出保护球员的决定。如果球迷知道背后的原因，相信会明白这个选择。」

安古莫夏今场表现抢眼。美联社

格云贝治为利物浦先开纪录。美联社

史洛特不满意利物浦今仗演出。美联社

史洛特：球迷失望完全合理

对于完场后的嘘声，史洛表示这与球队未能取胜有关：「如果利物浦无法赢球，球迷感到失望完全合理。我们开局很好，本有机会扩大比分到2：0，遗憾的是我们再次在死球防守上犯错，失球太过草率。」他指出，车路士本场派遣多名中场球员增强控制力，令利物浦在场面上难以完全掌控。

格云贝治吁球迷支持 望确保欧联席位

为球队建功的格云贝治赛后难掩失望：「我们本想要全取3分，但也必须承认车路士表现出色，配得上这场和局。」对于球迷的嘘声，他表示：「老实说，我们需要球迷的支持。虽然没有赢波，但我认为球队不应遭受这样的对待。当球迷在背后呐喊时，我们的压迫做得非常好。」

他同时盛赞队友安古莫夏：「虽然他只有17岁，但大家都能看到他的天赋，每次拿球都敢于挑战一对一，表现非常优秀。」格云贝治坦言本赛季表现未如理想，但强调球队必须在最后两场联赛全力争胜，以确保来季欧联席位。利物浦目前以17胜8和11负得59分暂列第4位，领先第5的阿士东维拉1分但踢多场；利物浦最后两场，将先作客硬撼维拉，并在煞科战回到主场迎战宾福特。