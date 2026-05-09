英超│曼联接受舒米高建议 将格列沙加列入引援名单

曼联锁定来季欧联席位后，可以提早展开夏天的引援工作，最重要任务是重组中场线，前红魔门将舒米高近日就前阿仙奴队长、新特兰的格列沙加是高性价比之选，可带来宝贵的经验。《曼彻斯特晚报》指曼联真的将此子列入引援名单，恰巧球队今晚就会作客新特兰，正好对他作近距离观察。

舒米高建议旧会买格列沙加

今夏曼联需要引入至少3名中场，除了星级人选外，还要一些高性价比的球员来轮换和填补空缺。前曼联门将舒米高就推介了今季为新特兰上阵31轮英超收录1球6助攻的格列沙加，他表示：「我有一个目标，想法可能有些争议，但我认为曼联应该去签沙加。一来他便宜，二来球队围绕明奈重建中场，但卡斯米路会走，签艾利诺安达臣和阿当禾当等，他们还很年轻，球队缺乏真正的领导力，当我看到沙加在新特兰所做的一切，就知道他非常适合。」

传红魔已将沙加放入引援名单

33岁的沙加是前阿仙奴队长，身份有点尴尬，但他今季回归英超加盟新特兰有出色表现，《曼彻斯特晚报》指红魔真的将此子列入引援名单，不排除提出斟介。知情人士指，用沙加换另一老将卡斯米路，看似没有必要，但他的薪金远低于后者，身价亦不高现时约1000万欧罗，加上他有丰富英超经验，作为轮换真的合适人选。

恰巧曼联今晚就会作客新特兰，可以藉比赛对他作近距离观察，是否真的适合球队。