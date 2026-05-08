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西甲｜华维迪发文为冲突事件致歉 坚称无同曹亚文尼打交 指自己系「意外」撞枱

足球世界
更新时间：13:53 2026-05-08 HKT
发布时间：13:53 2026-05-08 HKT

西甲豪门皇家马德里更衣室冲突再有下文，费达历高华维迪周四晚就冲突事件致歉，指自己因球队表现感愤怒和沮丧导致争执，并强调自己并未和曹亚文尼拳脚相交，头部受伤只是意外撞到桌子导致，指有心之人刻意夸大事件。

华维迪发文为更衣室冲突事件致歉。AP
华维迪发文为更衣室冲突事件致歉。AP
华维迪强调自己并未和曹亚文尼拳脚相交。华维迪IG截图
华维迪强调自己并未和曹亚文尼拳脚相交。华维迪IG截图

华维迪坚称无同曹亚文尼打交

华维迪在社交媒体上发布声明，承认在训练中和队友发生冲突，虽未有指明道姓但相信便是中场队友曹亚文尼，他强调这些事情在更衣室很常见，并会在内部解决，并坚称自己并未有和曹亚文尼打架，并指责有有心人刻意放大事件和散布谣言，并指自己的头部伤势是因在争吵中不小心撞到桌子导致。

华维迪指自己的头部伤势是因在争吵中不小心撞到桌子导致。AP
华维迪指自己的头部伤势是因在争吵中不小心撞到桌子导致。AP

华维迪亦对事件表示抱歉，指皇马是他生命中最重要的东西之一，对球队表现挣扎感难过，亦感到愤怒和沮丧，导致事件的爆发，也导致一连串的事情发生，华维迪亦指面对捏造的事实和诽谤，他会在场上捍卫自己的立场，和队友的分歧在场上亦会烟消云散。华维迪亦重申因伤缺席之后比赛的他才是最难过的，亦愿意配合球队和队友做出任何认为必要的决定。

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