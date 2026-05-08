C朗沙特联个人达百球里程碑 艾纳斯作客4：2挫艾沙比
更新时间：07:09 2026-05-08 HKT
发布时间：07:09 2026-05-08 HKT
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基斯坦奴朗拿度轰入个人在沙特联第100个入球，带领艾纳斯作客以4：2击艾沙比。艾纳斯于联赛榜领先次席的希拉尔5分，但踢多场。
艾纳斯上半场凭祖奥菲历斯梅开二度领先，他先于3分钟近门车身起右脚射弹地波破网，之后于10分钟接应传中，于尾柱力压艾沙比守将头槌攻门，皮球巧妙笠死艾沙比门将入网。主队于30分钟，有卡拉斯高把握艾纳斯中场艾简巴利控球失误，抢得皮球后推入禁区起脚，追成半场落后1：2。
C朗今季暂轰26球
下半场75分钟，C朗接应沙迪奥文尼的左路传中，第一时间起左脚射地波入网，助球队领先3：1之余，他个人达成于沙特联轰入100球的里程碑。他自2022年12月转投沙特联赛，虽暂时未为球队夺得任何锦标，但个人不足4季便达成轰百球的佳绩；他今季暂时射入26球。
祖奥菲历斯连中三元
艾沙比5分钟后追成2：3，但艾纳斯于98分钟凭祖奥菲历芹射入12码，个人完成戴子帽法。最终艾纳斯以4：2击败艾沙比，赛后以27胜1和4负得82分续排榜首，以5分领先次席的希拉尔但踢多场。
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