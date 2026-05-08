西甲│皇马mma2.0打得成 曹亚文尼、华维迪开拖后者入院缝针 两人被罚无限期停赛

皇家马德里中场拍档曹亚文尼和费达历高华维迪，周三争吵差点开大片互殴，幸得队友及时分开，不过两人翌日最终开得成拖，上演「皇马mma2.0」。据巴西ESPN透露，彼此在操练中因激烈的身体对抗再起冲突，之后在更衣室大打出手，华维迪被曹亚文尼一拳打晕失去知觉，倒地时头撞到更衣室的桌子，需要到医院缝针，现已出院，消息指两人已被皇马即时处罚无限期停赛。

华维迪被打晕「入厂」缝针

《马卡报》周三报导，华维迪和曹亚文尼，近日在一次操练中因犯规问题互相不满，彼此推撞后，返回更衣室继续烈争吵，几乎互殴大打出手，幸得队友及时分开。不过两人在周四终于打得成，知情人士指华维迪在训练中对曹亚文尼作出一次凶狠拦截，后者随即返回更衣室，华维迪则留在训练场，但情绪非常激动。之后华维迪去到更衣室与曹亚文尼狭路相逢，前者出言辱骂，曹亚文尼被激怒，两人立即出手互打，华维迪被曹亚文尼一拳打晕失去知蟿，失平衡倒地时头撞向桌子流血，需要到医院缝针，现已出院回家休息。

皇马罚两人无限期停赛

消息指皇马对两人出手勃然大怒，已决定将两人排除出大军名单，并无限期停赛，周日西甲国家打吡作客巴塞隆拿不会上阵，之后有媒体更称球会正考虑与他俩解约。而皇马队长卡华积原本已离开训练基地，得知队友打架后，立即驱车返回基地了解事件。