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英超│曼联满意达洛治进步幅度 今夏唔买右闸明年再补充

足球世界
更新时间：19:05 2026-05-07 HKT
发布时间：19:05 2026-05-07 HKT

曼联提早锁定来季欧联席位后，已开始引援工作，消息指球会原本有意加强球队右后卫的实力，但他们认为达洛治季尾演出不俗，满意其进步幅度，所以改变决定不会在夏天签入新右闸，将资金放在其他位置，到明年才补充。

曼联认为达洛治季尾演出不俗，满意其进步幅度。路透社
曼联认为达洛治季尾演出不俗，满意其进步幅度。路透社

达洛治在艾摩廉麾下表现差

达洛治季初在时任主教练鲁宾艾摩廉麾下出任翼卫，20场英超比赛中正选踢了15场，还有3次后备出战，10次踢左翼卫、6次任右翼卫，2次踢最擅长的右闸，但表现未如理想，防守经常失位，进攻亦没有贡献，当时成为不少红魔球迷的众矢之的。

曼联认为达洛治季尾演出不俗，满意其进步幅度。路透社
曼联认为达洛治季尾演出不俗，满意其进步幅度。路透社

换帅后演出有改善 红魔决定唔买右闸

他在卡域克上任后连贯地踢右后卫，在这个最擅长的位置交出稳定发挥，甚少失位之余，还为球队提供硬朗的身体对抗能力。英国《曼彻斯特晚报》周三报导，红魔原本有意在夏天转会市场签入新右闸，与他形成竞争，但会方满意他在换帅后的表现和成长幅度，认为不需急于在右后卫这位置上补充兵潮，宁愿将资金放在中场和左后卫上，决定留待至明年夏天才罗致新右闸。

曼联认为达洛治季尾演出不俗，满意其进步幅度。美联社
曼联认为达洛治季尾演出不俗，满意其进步幅度。美联社

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