英超｜曼联接近达成训练服赞助协议 博彩公司Betway有望入主卡宁顿

曼联正与英国博彩公司Betway就训练服赞助进行深入谈判。若协议如期落实，从下个赛季开始，Betway的商标将出现在曼联球员于卡宁顿基地训练时所穿著的运动服上。

曼联与上一任训练服赞助商、区块链公司Tezos的合约于2025年6月届满。据知情人士透露，是次与Betway签署的多年度协议，每年赞助金额预计超过1800万英镑。虽然金额较Tezos时期的2400万英镑有所下调，但在当前经济环境下，这仍将是球坛金额最高的单一品牌训练服赞助合约之一。

曼联刚在联赛击败利物浦，重夺欧联参赛资格。法新社

曼联自今季初起，训练球衣就没有赞助商。法新社

根据新的赞助合约，曼联每年将可获得1800万镑。法新社

因应博彩广告禁令 商户转向训练服宣传

英超球会早前投票通过，将从2026/27球季起禁止博彩公司商标出现在比赛球衣正面。因此，不少博彩品牌开始转向训练服及其他商业活动寻求曝光。Betway在英超经验丰富，曾赞助韦斯咸的比赛球衣，并与曼城、阿仙奴及白礼顿拥有全球伙伴关系。

曼联管理层在过去一年对赞助品牌选择极为审慎，曾先后与包括坦桑尼亚官员在内的多方洽谈，但最终因价值及品牌契合度等问题未有定案。随著曼联确认获得欧联参赛资格，球会高层相信这将进一步推动商业谈判的溢价空间。

同步洽谈球衣袖章赞助

除了训练服外，曼联目前与DXC的球衣袖章赞助条款亦将于今夏到期。球会正透过市场营销机构Two Circles协助，积极与多家品牌接触，寻找最佳的袖章赞助协议，预期在新赛季开始前会有最终决定。