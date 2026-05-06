英超│卡斯米路享受飞铲多过入波 支持卡域克坐正做曼联主帅

曼联中场卡斯米路今季英超累积9个入球，创个人职业生涯单季新高，但他矢言自己是防守中场，理应帮助球队做扫荡等粗重工作，这才是其职责，所以享受飞铲或护空门，多过入波。同时他亦以个人身份发声，表示支持看守主教练卡域克坐正，大赞后者是真正了解红魔的人。

曼联中场卡斯米路今季英超累积9个入球，创个人职业生涯单季新高。美联社

卡斯米路称作为防中要先做粗重工作

卡斯米路今季入球数字创生涯新高，英超累积9球，并列为曼联的3号射手。然而这名34岁老将指作为防守中场，应该以防守为先：「我状态不错，不停入球，但我总是说自己是防中，必须做那些粗重工作，那亦是我喜欢做的，也是我最享受的。入球当然美妙，每个人都会喜欢，但抱歉防守端的工作永远都是第一，要先为球队带来平衡，这才是我想被人认可的地方。」

卡斯米路表示享受飞铲多过入波。法新社

享受飞铲多过入波

此子续指享受飞铲多过入波：「一次漂亮的飞铲，比入球更好。我更享受一次精彩的抢断，或是白界前救出必入球，对我来说这就是我的入球。」而卡斯米路虽再次确定今夏约满后会离开红魔，但他仍以个人立场发声，认为卡域克值得坐正：「如果让我发表意见，我认为他是一位值得获得这个帅位的人。他应该在这位置待上很多年。」

卡斯米路表示支持看守主教练卡域克坐正，大赞是真正了解红魔的人。路透社

支持真正了解红魔的卡域克坐正

这合巴西中场解释卡域克是一个真正了解这家球队、知道曼联意味甚么的人，他有大会主帅的风范和格调，所以支持他长期执教。