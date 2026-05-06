英超│卡斯米路称要昂首离开曼联 谈被艾摩廉弃用到抢回正选 「这是我生涯最重要胜利」

曼联中场卡斯米路(Casemiro)近日接受英国媒体《TNT体育》的深度专访，动情地谈及在曼联的最后时光，表示自己想堂堂正正，在最高处昂首离开红魔，并指这是深思熟虑的决定，不会改变。同时他亦回忆起被前任教头鲁宾艾摩廉质疑欠缺强度被弃用，到最后用表现抢回正选的经历，直言向后者打脸是其「职业生涯最重要胜利之一」。

卡斯米路表示自己想堂堂正正，在最高处昂首离开红魔。法新社

球迷呼吁留队 根夏曾指「有转机」

卡斯米路接受《TNT体育》的巴西记者Fred深度专访，提到自己即将离开曼联，流露出不舍的情感。此子于季尾越踢越好，英超累积入9球是球队重返欧联的功臣之一，不少球迷呼吁他改变季尾离队的决定，其红魔及巴西双料队友马菲奥斯根夏近日更爆料称「未到最后都不知道情况」，以为事件可能有转机，但此子受访时直接封后门。

卡斯米路称不会改变离开曼联的决定。美联社

卡斯米路称不会改变决定

他表示离队的决定不会改变：「我已经到了这个年纪，认为是时候了。这是一个深思熟虑的决定，不是一时冲动。我在季初已经决定好，只是后者来宣布，我一早已和家人反复思量了。」卡斯米路还指自己想昂首离开：「终点越来越近，尤其最后一场主场比赛临近，心里开始有不舍，但不是悲伤，而是幸福。现时正在发生的事，球队在今季的收尾方式，我想堂堂正正地走出去，想在高处离开，以最高水平、最好的方式离开。」

满意打脸艾摩廉 指是生涯重要胜利

同时Fred亦重提鲁宾艾摩廉最初接手曼联时，曾指卡斯米路欠缺强度，最初长居后备无出场机会，到最后以表现打动艾摩廉重回正选，重新成为中场核心。卡斯米路称打脸艾摩廉时其生涯最重要胜利之一：「有一位教练公开不依赖你，你就要让他自己打自己的脸。我本可以不管，低头认输，因为我都有不少冠军在手，但我一直想为这家球会踢波，就要证明我有能力，向球迷证明我是与这家球会匹配的球员，展现自己的价值。我成功翻盘，令这位曾经不指望我的教练改变看法，他甚至在操练和比赛中亲口说出自己的看法已经变了，这无疑是我职业生涯中最重大的成就之一。」