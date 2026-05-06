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欧联│阿仙奴靠防守入决赛 与20年前情况相似 拉耶9次零封对标列文

足球世界
更新时间：12:20 2026-05-06 HKT
发布时间：12:20 2026-05-06 HKT

阿仙奴相隔20年再入欧联决赛，门将大卫拉耶(David Raya)是功臣之一。这名西班牙门将在周二欧联4强次回合主场对马德里体育会时再次力保不失，今季欧联9次零封，特别是6场淘汰赛只失2球成最强后盾。他们在2005至06球季同样靠防守入欧联决赛，该届共10次不失球，正选门将列文(Jens Lehmann)8次出场7次零封展现门神风范。

阿仙奴再入欧联决赛，门将大卫拉耶是功臣之一。路透社
阿仙奴再入欧联决赛，门将大卫拉耶是功臣之一。路透社
阿仙奴再入欧联决赛，门将大卫拉耶是功臣之一。路透社
阿仙奴再入欧联决赛，门将大卫拉耶是功臣之一。路透社

拉耶今季欧联9次零封

大卫拉耶今场面对马体会再次力保不失，本季欧联13次上阵9次零封，其余4场各失1球，是球队以不败姿态跻身决赛的最强后盾。这名30岁西班牙国门今季英超有17次不失球，连同欧联的9次共26次，让对手难越雷池半步，但他谦称：「这不仅仅是我，而是整个团队的功劳。大家很好地管理比赛，当我们要进攻时，就会放手去搏；当需要放慢节奏时，大家又会做到。以今场为例，对手只有两次射门中目标，而且都是轻松的扑救。这功劳属于每个人，不仅仅是我和后防4人，是整个球队。」

阿仙奴20年前同靠防守入决赛，列文8次上阵7零封。美联社
阿仙奴20年前同靠防守入决赛，列文8次上阵7零封。美联社

20年前同靠防守入决赛 列文8次上阵7零封

靠防守入决赛，与20年前的方程式一样。枪手于05至06球季欧联，由分组赛到准决赛共12场比赛，合共只失2球，有10场保持不失，包括16强到准决赛的6场，主要在淘汰赛出场的正选门将列文，该届出场8次有7次零封，唯一失球就是决赛，球队最终以1:2不敌巴塞隆拿未能首夺大耳朵杯，如今终有机会弥补当年的遗憾。

阿仙奴20年前同靠防守入决赛，列文8次上阵7零封。法新社
阿仙奴20年前同靠防守入决赛，列文8次上阵7零封。法新社
阿仙奴20年前同靠防守入决赛，列文8次上阵7零封。美联社
阿仙奴20年前同靠防守入决赛，列文8次上阵7零封。美联社

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