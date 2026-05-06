英超｜车路士球迷组织不满班主 将于足总杯决赛及对热刺发起抗议行动

车路士球迷组织NotAProjectCFC证实，计划在接下来两场重要赛事中发起抗议行动，矛头直指球会所有权人及董事会。这场名为「不信任」的抗议活动将于5月16日足总杯决赛斗曼城，以及5月19日英超斗热刺举行。

车路士在上周一以1：3不敌诺定咸森林，联赛6连败，创下自1993年以来最差战绩。「蓝战士」目前联赛排第9，落后第5位的阿士东维拉10分。自BlueCo财团入主以来，尽管大洒金钱买人，但成绩未如理想。球队于1月聘请罗仙尼亚接替马列斯卡，但前者仅上任107天便被解雇，目前由麦法兰担任看守领队。

马列斯卡在1月时被车路士辞职，球队成绩从此一落千丈。法新社

早前联赛对曼联前，车路士球迷已曾发起抗议BlueCo的活动。法新社

不敌诺定咸森林后，车路士在各项赛事已连负6场。法新社

NotAProjectCFC表示，在温布莱球场举行的足总杯决赛前，将于温布莱大道举行抗议游行，届时会展示针对BlueCo及两位体育总监云斯坦利（Paul Winstanley）和史超活（Laurence Stewart）的横额。至于英超主场斗热刺一役，他们将在比赛第22分钟（象征BlueCo于2022年入主）集体背对球场1分钟，并高呼「要夺回属于我们的车路士」。

球迷声明：问题核心在于管理层

该组织在声明中表示：「我们意识到这两场比赛的重要性，但这些行动是必要的，目的是向公众传达讯息，我们对现有所有权及球会发展方向完全失去信心。球会的问题远超任何一名领队，若营运环境不变，谁来执教都是徒劳。我们对球会所谓的『自我反省』不感兴趣，我们需要的是行动而非空话。」对此，Clearlake联合创办人艾利早前曾回应指，管理层非常重视球迷的声音，并正对现有计划进行全面检视及改进，强调团队一直致力于提升球场表现。