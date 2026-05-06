欧联｜阿仙奴淘汰马德里体育会 事隔20年再闯决赛

阿仙奴杀入欧联决赛！「兵工厂」今晨于4强次回合，回到主场迎战马德里体育会，凭布卡约沙卡一箭定江山，以1：0击败对手，两回合计赢2：1晋身决赛。这是他们队史第2次杀入欧联决赛，对上一次是2006年。

沙卡一箭定江山

两军首回合踢成1：1，次回合回到阿仙奴主场上演。主队于上半场完场前打破僵局，杜沙特的射门被奥比历挡出，门前的布卡约沙卡轻松补中。马体会下半场积极反扑，基沙文于56分钟近门施射，被大卫拉耶救出。阿仙奴下半场最巨威胁的攻势，当数66分钟轩卡派尔于左路美妙传中，但约基利斯近门第一时间撞射高出。

马体会于4强不敌阿仙奴出局。美联社

沙卡一箭定江山。美联社

阿仙奴队史第二次杀入欧联决赛。美联社

队史第二次晋欧联决赛

最终阿仙奴以1：0击败马体会，两回合计以2：1淘汰马体会；他们的决赛对手将是拜仁慕尼黑或巴黎圣日耳门的胜方。这仅是阿仙奴队史第2次杀入欧联决赛，对上一次正是20年前的2006年，当时他们在决赛面对巴塞隆拿，以1：2落败饮恨。

力争双冠王

阿仙奴今季由原本的四冠梦，走到只争双冠王。他们早前于英超经历于英超被曼城力追至同分，但于最近一轮把握曼城失分，重夺争冠主动权，如今再杀入欧联决赛，令他的的双冠王梦再近一步。