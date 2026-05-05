英超│阿仙奴全胜就封王 两英超名将点出枪手最有机会失分一仗

曼城在周一英超赛和爱华顿失2分，赛后落后踢多一轮的阿仙奴5分，后者只要在余下3轮全胜就肯定封王，时隔22年再夺顶级联赛。枪手余下3轮都是对中下游球队，现任评述员的两位前英超名将加历查和加利尼维利不约而同表示，他们最有可能失分是周日作客韦斯咸一仗，如果顺利赢波基本上不会再有阻力，基本上提前锁定冠军。

阿仙奴只要在余下3轮全胜就肯定封王，时隔22年再夺顶级联赛。路透社

阿仙奴余下3轮全胜即封王

失分后曼城以34轮积71分续排次席，比踢多一轮的阿仙奴少5分，换句话说比后者失多3分，枪手只要在余下3轮全胜赢波，就肯定可以封王，继2003至04球季后再次捧走英超。他们余下3轮赛程轻松，顺序作客韦斯咸、主场对般尼，以及造访水晶宫，3队分别排18、19和15位，只要发挥正常实力足可赢波。

周日对韦斯咸最难应付

而3队当中，般尼笃定降班；水晶宫基本上已上岸并需分心欧协联，只有韦斯咸需要为护级而战仍需拚尽全力。加历查指如果兵工厂周日击败铁锤帮，可说提前锁定冠军：「如果阿仙奴作客拿下韦斯咸，英超冠军基本就稳了，夺冠大局已定。我之前已预料到曼城可能在爱华顿身上失分，但同时亦一直担心阿仙奴对韦斯咸这场硬仗，所以仍需保持理性。」

韦斯咸需要为护级而战仍需拚尽全力。美联社

加历查：击败铁锤帮基本锁定冠军

加利尼维利亦附和道：「阿仙奴最易失分就是作客韦斯咸，这是他们最忌讳的一仗。韦斯咸为护级正殊死拚耘，他们急需抢分救命，这场非常难踢。」