香港足球盛会2026｜正式宣布门票安排 首批5月7日开售 最平399元

「香港足球盛会2026」主办单位今日（周二）正式宣布票务安排，首批门票将于5月7日中午12时起正式开售，球迷可以低至399元的票价入场观看曼城、国际米兰、车路士和祖云达斯四支豪门于启德主场馆进行的两场季前热身赛。

赛事和公开训练日程

「香港足球盛会2026」 将于今年7月31日至8月5日在启德主场馆上演。首战将于8月1日（六）举行，由曼城对战国际米兰。 第二场赛事将于8月5日（三）举行， 由车路士对战祖云达斯。 除了赛事外，曼城与车路士的公开训练环节分别会在7月31日和8月4日在启德主场馆举行。

赛事

2026年8月1日（六）晚上7时30分 曼城 vs 国际米兰

2026年8月5日（三）晚上7时30分 车路士 vs 祖云达斯

公开训练

2026年7月31日（五） 晚上 7:30 曼城公开训练

2026年8月4日（二） 晚上 7:30 车路士公开训练

首批门票5月7日开售 票价399元起 共设六类座位

「香港足球盛会2026」 首批门票将于5月7日中午12时起，在Trip.com抢先发售。两场比赛的票价均为港币399元起，共设有六款门票座位选择。最顶级的A 类座位售价为港币 2,999 元。 B至E类门票售价分别为港币2,399元、1,999元、1,399元和799元。每个球会均拥有专属的球迷区看台。

球迷亦可到TEG Sport网站或香港足球盛会官方网站登记，以获取最新消息及优先购票资格。所有于5月12日晚上11时59分或之前透过TEG Sport登记的人士，将可于门票公开发售前，5月13日下午4时至晚上11时59分期间，优先选购限量门票。

详细售票时间表及安排。公关图片

香港足球盛会2026门票种类详情

A类门票：$2,999

B类门票：$2,399

C类门票及专属球迷区：$1,999

D类门票及专属球迷区：$1,399

E类门票：$799

F类门票：$399

公开训练的门票将于5月14日（四）下午4时起与赛事门票同步公开发售，票价一律为港币299元。