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英超│曼城绝地追和 杜古、贝拿度施华：带来希望的关键一分

足球世界
更新时间：13:10 2026-05-05 HKT
发布时间：13:10 2026-05-05 HKT

曼城在周一英超作客3:3赛和爱华顿，在争夺旅途失掉重要的2分，但球队在末段落后两球下绝地逼和，梅开二度的谢利美杜古(Jeremy Doku)和队长贝拿度施华(Bernardo Silva)仍然乐观面对，指这是燃点希望的关键一分，球队上下还未绝望。然而领队哥迪奥拿承认失去争冠主动权，阿仙奴全胜就可封王。

曼城队长贝拿度施华乐观面对绝地。路透社
曼城队长贝拿度施华乐观面对绝地。路透社
谢利美杜古梅开二度为曼城带来希望。路透社
谢利美杜古梅开二度为曼城带来希望。路透社

哥迪奥拿指已失去主动权

今场曼城凭杜古的入球半场领先，可是主队爱华顿换边后积极反扑于68至81分钟连入3球，逼到客军入绝路。落后2球的蓝月孤注一掷，先由艾宁夏兰特近门射入拉近比分，再由多古于补时7分钟建功，最终逼和3:3。他们赛后以34轮累积71分续排次席，比踢多一轮的阿仙奴少5分，换句话说即多失2分，后者余下3轮全胜肯定封王，领队哥迪奥拿亦承认：「之前主动权在我们手中，比赛前和比赛间都曾经还在，但现在不是了。我们接下来要做好自己本份，赢下余下的4场联赛，下轮对宾福特会和今场很相似，对手很多。」

艾宁夏兰特近门射入拉近和爱华顿的比分。路透社
艾宁夏兰特近门射入拉近和爱华顿的比分。路透社

多古、施华指是关键的一分

然而多古仍乐观面对，矢言这是关键的一分：「此处的确感到很多，但后面还有比赛。这一分可能是非常关键的一分，开心可以帮助到球队。」队长贝拿度施华亦表示：「我们一度落报1:3，好在最后追回两球，这给我们增添一些希望，但毫无疑问今晚是令人沮丧的晚上。」

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