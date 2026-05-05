英超周一尾场焦点大战，全力冲击联赛冠军的曼城作客爆冷，只能靠下半场补时谢利美杜古的世界波以3:3逼和爱华顿，在打少一场的情况下落后榜首的阿仙奴5分，争冠形势陷入极度被动。

蓝月上半场未能拉开差距

曼城上半场一直主导形势，在上半场首半小时逼得爱华顿只有1次于进攻三区触球。但拖肥糖的顽强防守令曼城只能靠杜古于43分钟在禁区边缘以一记妙到毫巅的世界波先开纪录。

但在易边后，曼城球员因上半场节奏太快耗费不少体能，后防失误连连，但爱华顿锋将伊利文尼戴耶忘带射门鞋，多次浪费机会，才让曼城可以在下半场早段保持不失。

曼城下半场连环送礼

爱华顿主帅莫耶斯在64分钟果断换入年轻前锋泰亚路巴利即收奇效。这位法国23岁前锋把握到对方守卫马克古希回传失误轻松射破基安卢基当拿隆马的十指关。

5分钟之后，拖肥糖守将积克奥拜恩把握当拿隆马判断出迎时机失误接应角球顶入，为球队反超。曼城此时全军压上令后防空虚，终于在81分钟被梅连洛尔突破右路，一路杀入禁区，射门省中守卫改变方向弹到巴利面前轻松撞射入网，爱华顿一度领先3:1。

曼城在中圈开波后，立即由中场高华锡1球直线完美㓥穿仍未从刚才庆祝入球回魂的爱华顿防线，火速扳回一城。但爱华顿全军退守，令曼城久攻不下，最终要在下半场补时最后一击靠杜古射入今场第2个世界波，逼和爱华顿未能全取3分。

曼城夺标形势被动

曼城在今仗只能抢得1分而回，34战71分虽然仍打少一场，但距离现居榜首、35战76分的阿仙奴已拉开到5分，枪手更有4球的得失球优势，虽然阿仙奴仍有欧联包袱，但余下3轮联赛全部是对阵联赛榜下游的韦斯咸、水晶宫和已笃定降班的般尼。

相反，曼城则要对阵联赛榜分别排第5、6、7的阿士东维拉、般尼茅夫以及宾福特，夺冠的希望可谓「冻过水」。

哥帅认已失争冠主动权

曼城主帅哥迪奥拿赛后亦承认曼城需要再一次依赖于阿仙奴的失误才能重燃夺标希望。他说：「现在主动权已经不再在我们手中，但我们在结束前都不会放弃。我们还有4场联赛，下场对宾福特的形势将会与今场非常相似，我们到时候再看看情况如何。」

今场梅开二度的谢利美杜古补充道：「这种感觉很痛苦，但我们仍然有很多场比赛。我们失去了两分，但我们将继续战斗，我们必须为我们自己和我们的球迷而战。」