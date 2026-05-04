世界杯2026｜Ivy So世界杯捧英格兰 Edan力撑美斯带领的阿根廷

2026美加墨世界杯将于6月12日开锣，Now TV及Viu TV周一召开记者会公布更多有关转播详情，而同场亦有今届世界杯大使吕爵安（Edan）和苏雅琳（Ivy So）出席活动，Ivy So表示近年开始看球赛，身边朋友较为支持英格兰所以自己都支持英格兰，而Edan则表示自己在FIFA经常用美斯所以都支持阿根廷。

Ivy So捧英格兰 Edan力撑阿根廷

Ivy So和Edan周一出席记者会后接受访问，被问到世界杯支持那一队时，Ivy So表示：「身边多啲人支持英格兰，加埋自己啱啱去完英国，所以我都支持英格兰。」而Edan则说自己是FIFA迷，亦经常使用美斯所以支持阿根廷：「我就支持阿根廷啦，主要都系美斯啦佢都应该系最后一届，同埋上届佢同法国打𠮶场都十分好睇，同埋作为FIFA迷我都成日使用美斯。」Edan也表示世界杯的凝聚力亦难能可贵，可以将平时不看球赛的人连结在一起看这场盛事，而Ivy So也指近2年「踢波多过睇波」，所以今年亦会相约一众好友一起看世界杯。

而Edan被问到会不会和好友花剑「世一」的蔡俊彦谈论足球，他则指近期和他讨论歌经比较多足球则较少，亦隔空祝贺Ryan再夺奖牌。

记者/摄影：魏国谦