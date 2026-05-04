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西甲│皇马赢波麦巴比去度假 引起队友同球迷不满

足球世界
更新时间：17:58 2026-05-04 HKT
发布时间：17:58 2026-05-04 HKT

皇家马德里在周日西甲作客2:0击败爱斯宾奴，延续些微的捧杯希望，令死敌巴塞隆拿未能提早封王，避过下轮国家打吡对后者时需列队欢近的尴尬场面。在这个关键时刻，因伤获准放假的锋将基利安麦巴比没有随队远征支持大军，反而与女友到意大利度假，更被传媒拍下相片，据报引来队友和球迷不满。

避开下场列队欢迎巴塞球员

今场皇马如果失分，死敌巴塞隆拿就可提早封王，前者在下轮国家打吡造访鲁营球场时，就要按传统在赛前列队欢迎其球员入场。为了避免这尴尬场面，银河舰队今仗非胜不可，他们亦顺利完成任务，凭锋将云尼斯奥斯梅开二度赢2:0，将争冠悬念至少延续多一轮。

麦巴比与女友度假被传媒影到

在这场面子攸关的比赛，正在养伤的麦巴比没有随队出征打气，反而获球会批准放假下与女友艾丝普薛图前往意大利度假，被媒体拍下度假时的相片，并在开赛前十多分钟在返抵西班牙，当然无入场观赛。对此，皇马教练艾比路亚表示：「伤员的复康疗程，受到球队的医疗部门严格管控，他们会制定球员何时返回训练基地。规管以外的时间，任何人都可以自由决定，所以没有问题。」

球员、球迷对麦巴比不满

然而球员的意见相反，据报多位皇马队友对麦巴比在敏感时刻出外度假感到不满，有部份人更指高层和教练团队这时候批准假期，会令球队内部失去平衡。而不少球迷对麦巴比高调放假，亦感到非常不满，特别是球队另一核心云尼斯奥斯今场梅开二度撑起球队，他离开对球队毫无帮助。

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