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英超│卡域克领曼联通杀「Big6」豪门 14场积分、入波冠绝联赛 未知会否坐正：唔到我控制！

足球世界
更新时间：12:32 2026-05-04 HKT
发布时间：12:32 2026-05-04 HKT

曼联在周日英超「双红会」主场3:2击败利物浦，看守主教练卡域克上任后已先后率队击败曼城、阿仙奴、车路士、热刺和红军，刚好通杀「Big6」另外5队，成绩美满。同时他领军踢了14场联赛，取得32分和27个入球，两项数字都是同期所有英超球队中最高。然而佳绩仍未确定为他带来一纸长约，他矢言有些事他不能控制，总之做好本份再静待结果。

卡域克通杀「Big6」另外5队

卡域克于1月中接手曼联，头两轮英超接连击败曼城和阿仙奴，到第4次领军又在主场2:0挫热刺。4月中造访车路士就赢1:0，今仗对红军有惊无险胜3:2，刚好通杀「Big6」另外5队。而红魔亦曾在他带领下主场3:1击败阿士东维拉，卡帅接手后对头5位球队全胜，成绩相当出众。

领军14场同期最高分、最多入球

而卡帅上任后率队踢了14轮英超，收录10胜2和2负合共32分，是同期取得最多分数的球队。球队在这14仗中狂轰27球，亦是同期取得最多入球的英超球队，全方位辗压整个联赛。然而一系列卓越的成绩，并不足以为卡域克带来长期合约，红魔高层亦从未放风会否让他坐正，对此卡帅表示：「这并不取决于我喜不喜欢，从某些方面来说，不在我的掌控范围。无论发生任何事，都只能顺其自然，我能做的就是为球会、为球员倾尽全力，发挥他们的极限，之后就等待结果了。」

卡域克：唔系我控制到！

卡域克之后指自己接手后，其中一个任务协助球会规划未来，所以他一直参与未来构建，给予自己的意见，接下来就待球会处理。

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