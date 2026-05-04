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英超｜明奈翻生今季开斋奠胜 「愿意追随卡域克，为他作战」

足球世界
更新时间：07:28 2026-05-04 HKT
发布时间：07:28 2026-05-04 HKT

曼联今晨于「双红会」以3：2击败利物浦，赢波功臣明奈赛后表示全队均「愿意追随卡域克，为他作战」。他又提及自己面对的困局，认为只能埋头苦干，换来今天的成果。

明奈于77分钟射入奠胜球，为曼联取得3：2的胜局之余，锁定来季欧联席位。明奈今季经历前帅鲁宾艾摩廉的冷落，到卡域克接手后重新获得重用，早前重获英格兰代表队征召之余，更与曼联续约至2031。

明奈在卡域克治下翻生。美联社
明奈在卡域克治下翻生。美联社
明奈今晨为曼联奠定3：2胜局。美联社
明奈今晨为曼联奠定3：2胜局。美联社
明奈可谓卡域克接手后其中一个最大得益者。美联社
明奈可谓卡域克接手后其中一个最大得益者。美联社

谈面对困境 「尽量向前看，埋头苦干」

身为卡域克上任后最大得益者之一的明奈，赛后接受访问时表示：「能够以这样的方式扭转局面，球员和主帅都功不可没。我们只是向前看，仍然需要以强势完成赛季，我们想不断赢波、不断赢波。」他又谈及个人面对逆境下翻身：「当然很困难，任何时候上阵机会不多都是如此。我只是尽量向前看，继续努力训练，埋头苦干，才能换来今天的成果。」

明奈又谈及卡域克的影响：「这显然是非常重要的一环。他给予的信心，不只是对我，而是对所有球员。你会想追随他、为他拼搏，这就是我们今天展示出来的。」今场的关键入球，是明奈今季第一个入球，他表示：「我不常出现在入球的位置，但很高兴能在这场如此特别的比赛、如此特别的对决中把握机会。」

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