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西甲｜皇家马德里作客2：0爱斯宾奴 巴塞隆拿下轮国家打吡不败即封王

足球世界
更新时间：06:54 2026-05-04 HKT
发布时间：06:54 2026-05-04 HKT

皇家马德里今晨于西甲作客爱斯宾奴，以2：0击败对手。榜首的巴塞隆拿必须至少等到下一轮才可以捧起联赛冠军宝座，但下一轮正是两军合演的「国家打吡」，令巴塞有机会造下西甲历史。

皇马作客以2：0击败爱斯宾奴。美联社
皇马作客以2：0击败爱斯宾奴。美联社
云尼斯奥斯梅开二度。美联社
云尼斯奥斯梅开二度。美联社
比宁咸今场有一记助攻。美联社
比宁咸今场有一记助攻。美联社

皇马今晨只要失分，巴塞即可封王，到下周的西甲打吡就要考虑为死敌列阵。「银河舰队」今晨击败爱斯宾奴，避过这一尴尬场面。皇马凭云尼斯奥斯祖利亚梅开二度，全取3分。他先于55分钟于队友加西亚撞墙，再巧妙避过敌军两名守将起脚，为皇马打开纪录。66分钟再来一次差不多的进攻模式，今次与他撞墙的是比宁咸，后者后脚回传给云尼斯奥斯随即起脚破网。

西甲史未尝于国家打吡定夺冠军

最终皇马锁定2：0的胜局，赛后以24胜5和5负得77分排在次席，联赛尚余4轮下落后巴塞隆拿11分。两军将于下轮正面交锋；西甲97年历史中从未试过在「国家打吡」中决定当季西甲冠军谁夺，巴塞只要不败即可封王。另外，假如巴塞余下4场全胜，将以100分作结，可追平皇马2011/12年及巴塞2012/13年创下的积分纪录，同时以33胜创下西甲单季最多胜场纪录。

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