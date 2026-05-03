英甲｜史堤芬纳治争议绝杀韦根 压倒韦舒亚的卢顿夺升班附加赛席位(有片)

周六的英甲煞科战中，史堤芬纳治（Stevenage）凭借著一记疑似未过白界的入球，补时1:0绝杀韦根，并以1分力压由前阿仙奴球星韦舒亚（Jack Wilshere）执教的卢顿（Luton Town） ，夺得最后一个升班附加赛席位。

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This was the goal that confirmed Stevenage a play off place 👀 #StevenageFC #wafc pic.twitter.com/GPPTuFXSAm — AllAboutLeagueOne (@LeagueOne25) May 2, 2026

一球定生死 卢顿心碎出局

赛前形势非常清晰，史堤芬纳治必须取胜，才能确保一个升班附加赛的席位。比赛战至补时阶段，双方仍互交白卷。92分钟，史堤芬纳治获得角球机会，派坚尼（Carl Piergianni）头槌二传，史云尼（Dan Sweeney）在门前混战中，将球撞向龙门。韦根门将看似已在白界线前将球挡出，但主场球员群起向球证投诉，球证在与旁证商议后，最终判决入球有效！

这个戏剧性的入球，令史堤芬纳治主场1:0险胜韦根，并以一分压倒同日作客3:2击败保顿的卢顿，取得升班附加赛席位。

皮球未完全过白界？ 球证判决惹争议

由于英甲赛事并无设置门线技术（Goal-line Technology），球证需在电光火石间，以肉眼作出判断。然而，从多个角度的慢镜重播，均未能提供皮球已完全越过白界的确凿证据，令这个判决，在赛后引发了巨大的争议。

卢顿前锋艾哈马迪（Ali Al-Hamadi）赛后便在社交媒体上，怒轰球证的决定：「这是一个令人震惊的决定！如果你不是百分之百肯定，你根本不能作出那样的判决。尤其是在附加赛席位悬而未决的时候，在人们的生计和未来悬于一线的时候！」虽然他其后删除了该帖文，但其不满之情，已溢于言表。