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英乙｜碧咸、加利佬爱队煞科战失分 沙福特城痛失直升英甲资格转战附加赛

足球世界
更新时间：12:35 2026-05-03 HKT
发布时间：12:35 2026-05-03 HKT

由曼联名宿碧咸（David Beckham）及加利尼维利（Gary Neville）共同持有的英乙球会沙福特城（Salford City），在周六的联赛煞科战中，作客与卡维尼互交白卷。由于竞争对手剑桥联同日成功抢得分数，最终沙福特城在积分榜上，以第四名完成球季，痛失直接升上英甲的资格，需要转战残酷的升班附加赛。

煞科战和波断送好局

沙福特城在今季煞科战前，落后第三位的剑桥联1分。而剑桥联今仗作客与克鲁互交白卷，只能够取得一分。可惜，沙福特城未能把握机会，作客卡维尼久攻不下，同样赛和0:0。最终剑桥联在积分榜上以1分力压沙福特城，夺得最后一个直接升班席位。

附加赛硬撼甘士比

以81分排第四的沙福特城，将会与诺士郡、车士打菲特及甘士比，一同进入升班附加赛，争夺最后一个升班英甲的席位。根据赛制，他们将会在附加赛首圈，硬撼排名第七的甘士比，并会享有先客后主的优势。碧咸和加利尼维利当然期望球队能一路杀入在5月25日于温布莱球场举行的决赛。

班主雄心壮志遇打击

去年五月，碧咸及加利尼维利牵头的新财团，全面收购了沙福特城，并买断了其余「七小福」队友，包括毕特（Nicky Butt）、杰斯（Ryan Giggs）、史高斯（Paul Scholes）及菲腊尼维利（Phil Neville）的股权。该财团曾雄心壮志，期望能在接手的第一年，便带领球队升上英甲，并在五年内，冲上英冠。可惜，最终以一分之差失落直接升班资格，只能寄望胜出附加赛获最后一个升班英甲席位。

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