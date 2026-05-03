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英超｜阿仙奴3：0富咸 领先曼城6分但踢多两场

足球世界
更新时间：05:35 2026-05-03 HKT
发布时间：05:35 2026-05-03 HKT

阿仙奴今晨在英超主场迎战富咸，凭约基利斯梅开二度以及布卡约沙卡的入球，以3：0击败对手。「兵工厂」在得失球竞争中大大提升，暂时以6分领先次席的曼城但踢多两场。

阿仙奴赛后领先曼城6分。美联社
阿仙奴赛后领先曼城6分。美联社
沙卡为阿仙奴射成2：0。美联社
沙卡为阿仙奴射成2：0。美联社
约基利斯梅开二度。美联社
约基利斯梅开二度。美联社

阿仙奴带著周中作客马体会欧联4强首回合，以1：1赛和对手疲态迎战，但沙卡的加入激活了球队的进攻表现；今场是他自联赛杯决赛后首次正选上阵。这名英格兰翼锋在9分钟，于右路巧妙摆脱鲁尔占美尼斯后落底线传出急劲地波，助攻约基利斯近门破网开纪录。40分钟，沙卡接应约基利斯的回传，射近柱收死富咸门将宾特尼奴，助阿仙奴领先至2：0。

约基利斯两入球一助攻

上半场补时4分钟，约基利斯再接应李安度杜沙特的左路传中，为阿仙奴半场顶成3：0；他个人今场贡敌两入球一助攻。兵工厂在周中将出战欧联4强次回合，阿迪达半场收起沙卡予以休息。

得失球差领先4球

阿仙奴下半场继续制造机会，但约基利斯于56分钟的单刀被尼奴封住，卡拉费奥利于81分钟接应右路角球又顶中楣。但这无碍阿仙奴全取3分，并在争标关键的得失球差有所提升；他们赛后以23胜7和5负得76分排榜首，领先次席的曼城6分但踢多两场。阿仙奴得球67失球26，球差为41球；曼城则得球66失球29，球差为37球。

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