英超│阿仙奴今晚对富咸 一数据非常有利 阿迪达：赢波非常接近夺冠

阿仙奴今晚英超主场对富咸，由于次席曼城到周一才出赛，如果他们全取3分，就会将榜首优势增至6分，令蓝月压力大增。该队主教练阿迪达豪言，如果今场赢波，就会非常接近夺冠，所以全队都会全力以赴。而枪手是英超历史上，在5月取得最多分数的球队，令他们信心更大。(Now621、611台周日凌晨0:30直播)

阿迪达指再赢一场就接近夺冠

目前阿仙奴以73分排榜首，领先踢少一轮的曼城3分，两队的失分数字相同。而蓝月到周一才作客爱华顿，阿仙奴就在今晚斗富咸，如果顺利赢波，就将分差扩大至6分，尚余3轮下令曼城面对沉重压力。阿迪达亦指今场取胜后，就接近夺冠：「上场对纽卡素前，还有5轮要踢，那是倒数5轮的第1场。现在是第2场，如果今场赢了，就真的离冠军非常非常近了，这就是我们前进的动力。」

枪手是5月份英超取得最多分球队

刚完成的4月份，是阿仙奴一直以来最不擅长应付的月份，踏入5月就截然不同。枪手历来于5月踢了101场英超，合共取得198分，是英超历史上于5月取得最多分数的球，比179分的曼联足足多21分，而曼城过去于5月踢了83场，收录157分。如果枪手延续过往于5月的佳绩，有望时隔22年再夺英超冠军。