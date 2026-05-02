英超│卡域克退出前曼联球员群组 直言留低觉得奇怪 「俾佢地畅所欲言」

曼联明晚(3日)英超将会主场对利物浦，赢波肯定可以取得来季欧联席位，完成今季最大任务。该队看守主教练卡域克(Michael Carrick)趁双红会前接受《天空体育》访问，大谈目前的执教情况，以及一些个人话题，他表示自己己退出与一众旧曼联队友的Whatsapp群组，指留下的感觉很怪，离开让他们可以畅所欲言，但他亦补充退群并非与他们不是朋友，相反大家仍然关系良好。

卡域克称已退出前曼联队友群组

卡域克接受《天空体育》的访问时，谈到与一众曼联旧队友的关系。他在1月份成为曼联看守主教练，同时有不少红魔队友，包括朗尼、史高斯、加利尼维利及里奥费迪南等现时担任评述员，彼此的角色有冲突，史高斯及加利尼维利更不时批评其执教表现。记者问他是否有由前曼联球员组成的Whatsapp群组时，他直言有，并透露自己最初在群组内，但现时已经退出。

退群想令大家可畅所欲言

他指出退群的原因：「身在其中，我觉得有点奇怪。不是说我和他们不是朋友，反而我和很多人仍保持联系。但我想让他们留一个空间，让他们说自己想说的话。」卡域克续指群组内大部份都是2009至13年间效力曼联的成员，任何人都有，彼此的关系与任何工种一样，有些会非常亲密，部份平时不会联络，偶然碰到会寒暄。

透露与朗尼关系最好

这名44岁教头指最亲密的旧曼联队友是朗尼，还有费查、庄尼伊云斯、吉逊、汤卡华利、韦碧克等，同时亦与里奥费迪南和维迪保持紧密联系及交流。然而好友名单内没有加利尼维利及史高斯，未知会否与2人经常批评他有关。