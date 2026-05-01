英超｜曼联换血！ 传睇中韦斯咸左闸迪奥夫顶替马拉西亚

随著在主场击败宾福特后，重返欧联的希望愈趋浓厚，曼联已开始积极部署今夏的转会大计。据英国《卫报》报导，「红魔鬼」已将目光锁定在护级份子韦斯咸的塞内加尔左后卫马历迪奥夫（Malick Diouf）身上，希望将其收归旗下，以顶替已在球队失去位置的荷兰守将杜维尔马拉西亚（Tyrell Malacia）。

迪奥夫攻守兼备 引红魔垂青

年仅21岁的迪奥夫，去年夏天才以1900万英镑（约2.02亿港元）的身价，从布拉格斯拉维亚加盟韦斯咸。尽管球队今季战绩不佳，深陷护级漩涡，但迪奥夫的表现却备受肯定。他今季在各项赛事中，已为「锤仔帮」贡献了5次助攻，其出色的助攻能力及稳健的防守，正是吸引曼联垂青的主要原因。据报，曼联希望引入迪奥夫，为正选左后卫劳基梳尔（Luke Shaw）带来良性竞争，并计划在今夏放弃已沦为「失意人」的马拉西亚。

韦斯咸未有表态

韦斯咸方面，已意识到曼联对迪奥夫的兴趣，但暂时未有就是否愿意听取报价，作出任何表态。迪奥夫与「锤仔帮」主帅纽奴（Nuno Espirito Santo）关系密切，是球队护级的关键一员，相信韦斯咸不会轻易放人。

此外，据报除了曼联外，至少还有一家英超球会，对这位塞内加尔新星虎视眈眈，令这场争夺战，更添变数。

中场仍是收购首要目标

尽管对迪奥夫感兴趣，但报导亦指出，曼联今夏转会窗的首要任务，仍然是引入一名新的中场中球员。纽卡素的东拿利（Sandro Tonali）、白礼顿的卡路士巴利巴（Carlos Baleba）及诺定咸森林的艾利洛安达臣（Elliot Anderson）等，均在「红魔鬼」的收购名单之上。虽然帅位谁属仍未有定案，但曼联在中场的组军工作，已迎来好消息。球队早前已成功与青训小将明奈（Kobbie Mainoo）续下一纸五年长约，为中场的未来，打下了一支强心针。