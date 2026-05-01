英超｜般尼与史葛柏加协议离职　「升班专家」难逃英超降班魔咒

英超球队般尼官方宣布，与领队史葛柏加达成协议，双方即时终止合作关系。般尼在上周主场不敌曼城后，确定提早4轮宣告护级失败，下季将重返英冠赛场。

般尼在声明中确认，曾于2021-22球季接替戴治（Sean Dyche）担任看守领队的积逊（Mike Jackson），将再次临危受命，带领球队完成本季余下的4场联赛。目前般尼落后护级线的韦斯咸16分，在只剩下12分可争的情况下，降班已成定局。

般尼下季需降回英冠作赛。（法新社）

柏加曾带领3支球会升上英超，但在英超战绩恶劣。（法新社）

般尼在败给曼城后，来季确认需回英冠作赛。（法新社）

史葛柏加于2024年夏天接替转投拜仁的高柏尼，随即带领般尼以100分夺得英冠亚军，当时更创下46场联赛仅失16球的强悍纪录。然而，这份稳健并未能带到英超，本季般尼防线大崩溃，至今已失掉联赛最高的68球虽然开季表现尚可，曾在前9场胜出3场，但自去年10月以来，球队仅在2月击败过水晶宫，陷入长时间入球荒及失分潮，最终与狼队双双沦为降班马。

执教生涯的「升班易、护级难」

史葛柏加职业生涯虽曾带领富咸、般奴茅夫及般尼成功升上英超，但在顶级联赛的执教成绩却强差人意。他先后带领富咸及般尼在重返英超首季便宣告降班，而2022-23球季执教般奴茅夫时，更在惨负利物浦0：9后被解雇。

般尼本季最后4场赛事分别会对阵列斯联、阿士东维拉及阿仙奴，并将在5月24日最后一轮主场迎战同样须降班的狼队。