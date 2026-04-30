英超│曼联将与卡域克正式面试 想坐正需向高层展示未来计划

曼联尚差2分就可以锁定来季欧联席位，完成赛季最大目标，但这并不代表看守主教练卡域克(Michael Carrick)可以坐正，成为正印教头。知情人士透露这名一代红魔中场将会如其他候选人般，紧下来接受球会的面试，与掌管足球事务的股东拉克特利夫爵士会谈，他需要展示一份具吸引力的未来计划书，才有望留队下季继续领军。

曼联不会因欧联席位而转正卡域克。美联社

曼联不会因欧联席位而转正卡域克

卡域克于1月接手曼联后，13轮英超收录9胜2和2负的佳绩，由第6位升班目前的第3位。球队只要在余下4轮联赛多取2分，就肯定获得来季欧联门劵，时隔2季重返这个欧洲最顶级舞台。早前有报导指如果卡帅领军完成重返欧联的任务，就会坐正成为正印教头，但《曼彻斯特晚报》周三报导，取得欧联席位并不代表卡域克会自动转正，他需要与其他候选人般接受面试，说服高层他是长期领军的合适人选。

曼联不会因欧联席位而转正卡域克。法新社

将进行正式面试 与其他候选人竞争

知情人士透露，卡域克近日与股东拉克特利夫爵士有过交流，并参与球队的规划工作中，但会方亦表明会进行严谨的选帅流程，以拣选一位适合长远带领球队的人选，不想因短期成绩而充昏头脑。据报在接下来的一段时间，曼联将与多位候选人面试，卡域克的确处于有利的位置，但他仍需要向高层们展示其计划，其根据内部其他人对他的反馈，才作出评估。