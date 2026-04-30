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英超│传明奈与曼联续约5年 大幅加薪近6倍 终与一队人工睇齐

足球世界
更新时间：15:45 2026-04-30 HKT
发布时间：15:45 2026-04-30 HKT

英国多间媒体周三报导，曼联中场超新星明奈(Kobbie Mainoo)已和球队签署一份为期5年的新约，其周薪由目前的2万5000镑，大幅加薪至12万镑，加幅接近6倍，终与一队队友的人工睇齐。消息指红魔将在48小时公布相关消息。

有传明奈与曼联续约5年。法新社
有传明奈与曼联续约5年。法新社

加薪至每周12万镑 连同奖金可达15万镑

看守主教练卡域克于1月接掌曼联后，重新重用明奈，迅即成为球队的中场核心。曼联于2月开始与其团队展开续约谈判，据《每日邮报》、《每日镜报》等多间英国媒体周四报导，双方已就一份5年的新约达成共识，此子亦在合约上签纸。消息指他大幅加薪近6倍，由目前每周2万5000镑，加至12万镑，连同奖金更有机会达到15万镑，提升上一队3年后，人工终与队友睇齐。

卡域克接掌曼联后重用明奈，迅即成为球队的中场核心。新华社
卡域克接掌曼联后重用明奈，迅即成为球队的中场核心。新华社

卡域克曾与高层沟通阐述其价值

而《每日镜报》进一步指，卡域克曾与球会高层沟通，阐述了明奈的成长价值，球队因应其意见而提出加薪幅度。卡帅亦支持加薪近6倍的决定，认为此举体现明奈对红魔于现在和未来的重要性。

有传明奈与曼联续约5年。美联社
有传明奈与曼联续约5年。美联社

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