欧联│阿仙奴、马体会互相批评对方12码判决 枪手更不满球证一决定

周三欧联4强首回合，马德里体育会主场与阿仙奴赛和1:1，双方战术层面上的博奕令精彩画面不多，赛后的谈论点落在12码判罚上，两军将帅不约而同质疑对方的12码判决。而枪手换边后原本获得第2个极刑，但球证翻看VAR后推翻，球队上下对此更加不满。

施蒙尼批评约基利斯轻易倒地

阿仙奴于上半场末段获得12码，当时前锋约基利斯于禁区内被马体会的大卫汉斯高从后侵犯倒地，前者亲自主射中鹄。马体会教练施蒙尼对此不满道：「那个人(约基利斯)感到背后有接触，就倒下了。在欧联4强赛中，这不应是12码，但球证判了。」中场兼队长高基亦指这是存在疑问的12码判罚。

赖斯指欧联有接触就吹罚

到下半场54分钟，床单军团的马高斯洛兰迪于禁区顶起脚，禁区内的阿仙奴守将宾韦特左手没有紧贴躯干犯手球。枪手中场迪格兰赖斯不满道：「英超和欧联不同，欧联几乎所有接触都判罚。而阿仙奴于78分钟原本再获另一个极刑，汉斯高踩中敌将伊比尔治伊斯，但球证马基利翻看VAR后，收回判罚12码的决定。

枪手上下满意吹走12码

枪手上下对这判决更加不满，翼锋加比尔马天尼利指大家都认为是12码，但为免被罚停赛不能说太多；约基利斯亦称是有明显身体接触，不知道为何要改判；主教练阿迪达更直斥：「这个判决违反了规则，而且改变了整场比赛的走向，我非常、非常不满。」今场比赛的关注点，全部落在12码判罚上，以双方的硬朗球风，预计次回合犯规判决将影响出线谁属。