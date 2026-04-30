欧联｜各入一球12码 马德里体育会首回合1：1阿仙奴

欧联4强首回合，马德里体育会主场迎战阿仙奴，两军各入1球12码，最终踢成1：1。

约基利斯操刀极刑中鹄

日前另一场4强，巴黎圣日耳门和拜仁慕尼黑合轰9球。今晨马体会与阿仙奴虽然没有上演入球骚，但两军拉成均势，战况紧凑。14分钟，马体会的祖利安艾华利斯于禁区顶起脚，被阿仙奴门将大卫拉耶扑出。15分钟，阿仙奴一次反击，约基利斯推足大半场后于左路传中，马田奥迪加特起脚省中人。阿仙奴于上半场完结前，获得12码。42分钟，马体会搓传失误，阿仙奴随即发动攻势，最终约基利斯于禁区内被马体会的大卫汉斯高从后侵犯倒地；12码由约基利斯亲自操刀中鹄，阿仙奴半场领先1：0。

约基利斯为阿仙奴打开纪录。美联社

艾华利斯为马体会扳平1：1。美联社

约基利斯博得12码。美联社

马体会下半场同样入12码，54分钟一次角球攻势，马高斯洛兰迪于禁区顶起脚，禁区内的阿仙奴守将宾韦特左手没有紧贴躯干犯手球；马体会12码由艾华利斯操刀破网，助球队追成1：1。主队下半场攻势较多，包括74分钟卢卡文避过宾韦特后单刀，但他的近射被拉耶没收。

球证翻看VAR后推翻阿仙奴12码

78分钟，阿仙奴一度获得12码；上半场犯规输12码的汉斯高，今次与阿仙奴的伊比尔治伊斯同时向伸脚向波，后者倒地，球证直指12码点；但球证经VAR提示后，到场边睇片后推翻自己的决定。最终两军踢成1：1，次回合将于下周二深夜、回到阿仙奴主场上演。