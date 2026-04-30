英超｜车路士1亿水货梅迪历 就药检肥佬停赛4年上诉

车路士翼锋梅迪历就因禁药「肥佬」被英足总罚停赛4年，向体育仲裁法庭上诉。体育仲裁法庭确认收到这名乌克兰球员的上诉，英足总、车路士和梅迪历均未有回应。

「蓝战士」于2023年1月以7000万欧元，另加3000万附加条款签下梅迪历，令其总身价可高达1亿，当时签下一纸8年半的长约。但他于2024年10月一次药检「肥佬」，随后于12月被英足总临时停赛。梅迪历当时发表声明，对于药检不合格表示「完全震惊」，并强调自己「没有做任何错事」。

梅迪历加盟车路士时，总身价可高达1亿。法新社

梅迪历对一次为车路士上阵，是2024年11月作客以2：0击败海登威一役。法新社

梅迪历因药检肥佬，被罚停赛4年。法新社

球会随后展开独立调查，并表示这梅迪历坚称「从未在知情情况下，使用任何禁用物质」。梅迪历对上一次代表车路士上阵，是2024年11月28日欧协联作客以2：0击败海登威，他在该仗有1个入球进帐。由他加盟到被停赛为止，为车路士于各项赛事上阵73分，仅贡献10入球11助攻，因而被戏称「1亿水货」。

已停赛16个月

梅迪历与车路士目前仍有5年合约在身；距离被停赛至今已逾16个月，他仍坚持自己清白。梅迪历一直在车路士训练基地以外操练，跟随私人教练维持体能状态。