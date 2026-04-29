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英超│曼联告别深夜时段 今季6次踢周一夜场 每仗「损失」100万镑

足球世界
更新时间：15:25 2026-04-29 HKT
发布时间：15:25 2026-04-29 HKT

曼联完成刚周一第34轮英超后，余下4轮联赛的开赛时间，都会在英国当地时间中午至下午举行，无需再在晚上出战，用香港时间计告别深夜时段。红魔上下对此非常欢迎，皆因球队于夜场比赛时，特别是周一晚上表现差劲，加上每次周一晚出赛总收入比周六、周日赛事少100万镑，如今终无需面对此问题。

今季6次踢周一夜场 英超第2多

今季曼联无需出战欧洲赛，本土两项杯赛亦早已出局，加上他们作为最具号召力的球队，英超赛会本届逐多次安排他们于工作日晚上，即周五和周一出战吸客，增加收视率。红魔今季已6次安排在周一晚上出赛，是仅次于爱华顿成英超第2多，此安排令球队「损失」不少。有内部人事向英国《每日邮报》透露，周六和周日入场的球迷有不少人会顺带付费参观球场，这正是球队比赛日的重要收入来源，加上纪念品、商品选购等，周一晚比赛的总收入对比周末赛事，每场少大约100万镑。

周一波成绩差、收入低

除收益外，球队在晚上比赛亦成绩平平。由卡域克入主球队开始计算，红魔期内13场英超有7场是夜场，其中4场于周五或周一上演，当中曾赛和般尼茅夫及不敌列斯联，表现大打折扣。

告别深夜波 37轮对森林踢早场

幸好红魔今季已告别深夜时段，余下4轮的开赛时间，是当地中午至下午，兑换成香港时间最迟不过晚上11时开赛，当中第37轮主场对诺定咸森林就在香港时间晚上7时30分展开；本周日双红会地头对利物浦就在晚上10时30分上演。

曼联余下4轮英超开赛时间

日期    开赛时间(英国时间)    香港时间    对手
03-05    下午3:30    晚上10:30    利物浦(主)
09-05    下午3:00    晚上10:00    新特兰(客)
17-05    中午12:30    晚上7:30    诺定咸森林(主)
24-05    下午4:00    晚上11:00    白礼顿(客)    

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