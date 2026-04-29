欧联│基华拉斯基利亚梅开二度再现「K球王」本色 欧联入波多过法甲 解锁一项独特成就

被球迷称为「K球王」的巴黎圣日耳门锋将基华拉斯基利亚(Khvicha Kvaratskhelia)，周二欧联4强首回合主场对拜仁慕尼黑时再次如入无人之境，梅开二度领军赢5:4，并成为欧联从去季起采用联赛阶段以来，首位在每个阶段都有士哥的球队，解锁一项独有的成就。同时他在本季欧联累积10球、5助攻，两项数据都比联赛更出色，明显在高水准比赛踢得特别起劲。

基华拉斯基利亚梅开二度再现「K球王」本色。美联社

「K球王」在欧联改制后所有阶段有士哥

「K球王」今场于上、下半场各入一球，还有4次过人，将拜仁守将玩弄于股掌之间。凭借这两个士哥，此子解锁一项独特的成就，成为2024至25球季欧联以联赛阶后取代分组赛后，首位在各阶段都有入球的球员，他上季于淘汰圈附加赛、8强和决赛都有士哥，但16强及准决赛仅得助攻未能破门，今季就填补这空缺，16强及4强都有收获，加上联赛阶段入3球，所有阶段都曾经收录士哥。

基华拉斯基利亚周二欧联4强首回合主场对拜仁慕尼黑时再次如入无人之境。法新社

今季欧联入球和助攻都较法甲多

而这名25岁格鲁吉亚锋本季欧联出场14次，取得10入球、5助攻，比起25轮法甲7次破门、助攻4次的数据好得多。事实上「K球王」于法甲经常先任后备，就算出场亦常带保留不会拚尽，反观在强手林立的欧联就全力以赴，越强越起劲。

基华拉斯基利亚梅开二度再现「K球王」本色 。法新社